Com 10 jogos a menos, Fortaleza já supera própria campanha de 2023 na Série A

Com a vitória diante do Cuiabá na tarde deste domingo, 29, na Arena Castelão, o Fortaleza chegou a 55 pontos na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro e já superou a sua campanha de 2023, mesmo com dez partidas a menos, posto que a competição ainda está na 28° rodada.

Na edição passada, o Leão do Pici encerrou a competição na 10° colocação, com 54 pontos, garantindo uma vaga na Copa Sul-Americana. Em 2024, o Fortaleza está na briga pelo título do torneio nacional, figurando a apenas dois pontos do líder Botafogo.