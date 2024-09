Decisivo contra o Cuiabá, Hércules volta a marcar pelo Fortaleza após mais de 4 meses

Eram 21 partidas "em branco" desde o tento assinalado contra o Sport, pela semifinal da Copa do Nordeste, no dia 26 de maio

Na vitória contra o Cuiabá, neste domingo, 29, o meio-campista registrou o segundo gol na Série A 2024. O primeiro havia sido marcado contra o Cruzeiro, no dia 17 de abril, pela 2ª rodada.

No ano, Hércules registra cinco tentos, sendo um pela Copa do Nordeste, um pela Copa do Brasil, um pela Copa Sul-Americana e dois pela Série A, em 37 partidas. Ao todo, participou de oito gols do Fortaleza em 2024.