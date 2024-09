Fortaleza faz alerta para uso indevido de cartão de sócio-torcedor em jogos do clube

Em nota oficial, o clube relatou que antes do duelo contra o Cuiabá, no último final de semana, identificou várias tentativas de uso indevido de cartões de sócio-torcedor

Por meio do comunicado, o Leão alertou que fazer empréstimo de cartões de sócio-torcedor ou cedê-lo para o uso de terceiros é ilegal e configura violação ao Estatuto de Defesa do Torcedor. A situação pode acarretar em cancelamento do plano e exclusão de dependentes.

Na nota, o Tricolor enfatizou que os benefícios do programa de sócio-torcedor, como entrada garantida e descontos em parceiros, são exclusivos do titular, com nome gravado no cartão, e seus dependentes.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Fortaleza divulgou que o público total presente na Arena Castelão foi de 32.654, sendo 18.391 de associados, 12.116 ingressos vendidos, 569 do Clube da Garotada e 1.578 de cortesias.