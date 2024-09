Brasileirão Série A: CBF antecipa data de Fortaleza x Atlético-MG; saiba motivo

Entidade nacional faz mudanças no calendário após definição de semifinais de mata-matas e remarca duelo entre Leão e Galo para 16 de outubro, no Castelão

Inicialmente, o embate entre Leão e Galo, no Castelão, estava marcado para o dia 20 do próximo mês, uma vez que não haveria jogos do Brasileirão próximos da Data Fifa de outubro. Com a alteração, o jogo foi antecipado em quatro dias — um dia depois dos compromissos das seleções nacionais —, agendado para iniciar às 21h45min.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite do último sábado, 28, a tabela detalhada das semifinais da Copa do Brasil e, para ajustar o calendário, precisou mexer em quatro partidas da 30ª rodada da Série A . Desta forma, o duelo Fortaleza x Atlético-MG foi antecipado para o dia 16 de outubro.

Brasileirão Série A: por que CBF mexeu em datas

A entidade máxima do futebol nacional precisou fazer mudanças para acomodar no calendário as semifinais de Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Os confrontos do mata-mata nacional foram marcados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro, quando seria disputada toda a 30ª rodada da Série A.

Atlético-MG e Corinthians são semifinalistas da Copa do Brasil e também de torneios continentais — o Galo está na Libertadores, enquanto o Corinthians disputa a Sul-Americana — e, após a Conmebol marcar as datas dos seus jogos, a CBF precisou se adequar. O próprio Timão e o Vasco ficaram na bronca com as alterações.