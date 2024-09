Com novidades, Dorival convoca seleção brasileira para jogos contra Chile e Peru; veja lista

Técnico Dorival Júnior em entrevista coletiva de convocação da seleção brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira, 27, na sede da CBF, os atletas que irão defender a seleção brasileira nos jogos contra Chile e Peru, pelas nona e décima rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas.

Ao todo, o treinador chamou 23 jogadores. Destes, há algumas novidades, como o atacante Igor Jesus, do Botafogo, o lateral direito Vanderson, do Monaco, e o lateral esquerdo Abner, do Lyon. Já Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho, segue de fora.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O time se apresentará a partir do próximo dia 7 de outubro e irá treinar no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. O presidente do Sport, Yuri Romão, serão o chefe de delegação.

O Brasil irá enfrentar o Chile no dia 10 de outubro (uma quinta-feira), no Estádio Nacional de Santiago. A partida irá ocorrer às 21h (de Brasília). Em seguida, os comandados de Dorival Júnior irão medir forças com o Peru cinco dias depois, em uma terça-feira. O embate, que será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, está agendado para as 21h45. A Seleção Brasileira está pressionada pelas más atuações recentes nas Eliminatórias. Na última data Fifa, a equipe de Dorival até ganhou do Equador por 1 a 0, em Curitiba, mas não convenceu. No jogo seguinte, perdeu do Paraguai, em Assunção, por 1 a 0.

Com os resultados, o Brasil caiu para o quinto lugar da tabela, com dez pontos. O líder é a Argentina, com 18. Os seis melhores colocados garantem vaga na Copa do Mundo de 2026, enquanto o sétimo disputará a repescagem. Veja abaixo a lista do técnico Dorival Júnior: Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Alisson (Liverpool) Defensores

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)