Apesar de campanha histórica, Fortaleza tem apenas 9ª média de público da Série A

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Embora protagonize campanha histórica no Brasileirão, desempenho este que pode se concretizar como a melhor do futebol nordestino nos pontos corridos, marca do próprio Fortaleza, em 2021, a torcida tricolor tem ficado abaixo das expectativas. Se em temporadas anteriores os adeptos do Leão se destacaram pela alta presença de público, neste ano o cenário vem sendo diferente. Mesmo com o Fortaleza na terceira colocação, brigando por título e com 11 vitórias consecutivas como mandante na elite nacional, o clube tem apenas a nona melhor média de público, com cerca de 27.522 pessoas por jogo. Equipes como Flamengo (50.607), São Paulo (43.929), Corinthians (42.789) e Bahia (36.867) lideram o ranking elaborado pelo portal Sr.Goool. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tinga, capitão e ídolo do time cearense, já havia mostrado insatisfação anteriormente. Na 17ª rodada, em entrevista após o triunfo sobre o Vitória no Gigante da Boa Vista, o lateral-direito desabafou e ressaltou que, pela ótima fase que o time vivia na competição, esperava uma presença maior de tricolores na arquibancada – o público contra o Rubro-Negro baiano foi de 24 mil. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube “Eu queria chamar um pouco o nosso torcedor. Vinte e quatro mil torcedores. Eu sei que o horário é ruim, mas no momento que a gente está, nós jogadores estamos muito confiantes, e agora o torcedor tem que vir. Eu tenho que agradecer aos 24 mil que vieram, mas acho que a gente pode mais. O torcedor pode vir mais e comprar nossa ideia. [...] Acho que o torcedor tem que comparecer mais em peso”, disse à época.

Ao todo, o Fortaleza levou, nos 14 jogos como mandante na atual edição da Série A, 385 mil torcedores ao estádio. Em comparação com a última temporada, quando tinha 11 partidas na capital cearense, o Leão havia contabilizado número semelhante, mesmo com três duelos a menos: 361 mil torcedores. Ainda em relação a 2023, o Leão terminou o Campeonato Brasileiro com a quinta melhor média de público, com 33.498 tricolores por jogo. No acumulado, foram mais de 638 mil torcedores presentes nos estádios – Arena Castelão e Presidente Vargas. Para repetir a marca neste ano, será necessário 50 mil pessoas em cada um dos cinco confrontos que restam como mandante na competição. Ranking das maiores médias de público da Série A 2024: 1º - Flamengo (50.607)

2º - São Paulo (43.929) 3º - Corinthians (42.789) 4º - Bahia (36.867)

5º - Cruzeiro (31.757) 6º - Palmeiras (31.455) 7º - Fluminense (30.257)