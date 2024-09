Fortaleza fecha com patrocinador pontual para partida diante do Cuiabá pelo Brasileirão

Para a partida diante do Cuiabá pela Série A do Campeonato Brasileiro, que acontece neste domingo, 29, às 16 horas, na Arena Castelão, o Fortaleza terá um novo patrocínio pontual, assim como tem feito em alguns jogos recentes. Desta vez, a Sotintas, empresa atuante no mercado de tintas automotivas, industriais e imobiliárias da capital cearense, estampará a camisa do Leão do Pici.

Para o confronto, o Fortaleza já divulgou, na noite desta sexta-feira, 27, a parcial de público. Ao todo, mais de 27 mil torcedores estão confirmados para o embate, sendo 21.776 sócios-torcedores com a presença garantida via check-in e 6.066 ingressos vendidos.