Fortaleza divulga parcial com mais de 27 mil torcedores confirmados contra o Cuiabá

Torcida do Fortaleza no jogo Fortaleza x Atlético-GO, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O torcedor que quiser marcar presença no Gigante da Boa Vista para acompanhar a partida pode adquirir seu ingresso no site Leão Tickets ou nas lojas físicas do time.

Confira os valores dos ingressos para Fortaleza x Cuiabá: - Inferior Sul/Norte: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



- Superior Sul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)



- Superior Central: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)



- Bossa Nova: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



- Setor Especial: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



- Setor Premium: R$ 150 (meia) | R$ 300 (inteira)



- Superior Norte (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente