Fortaleza empata com o Sport na estreia do Brasileirão de Aspirantes

O time sub-20 do Leão do Pici volta a campo na próxima segunda-feira, 30, para disputar o segundo jogo da final do Campeonato Cearense da categoria

O Fortaleza estreou com empate no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Na tarde desta quinta-feira, 26, o Leão do Pici recebeu a equipe do Sport, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do torneio, e acabou ficando no 1 a 1. Carlos Miguel marcou o único gol tricolor.

O primeiro tempo foi de pouca emoção. Apesar do Fortaleza ter iniciado o jogo com maior ímpeto ofensivo, postura que criou certa pressão no campo defensivo do Sport, o Leão não conseguiu balançar as redes e ambos times foram para o intervalo igualados no placar.