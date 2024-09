Líder do returno, Fortaleza agora tem foco exclusivo no Brasileirão

Lateral-direito Tinga no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Sem nenhum outro torneio a disputar no restante da temporada além da Série A , o Fortaleza concentra foco absoluto na elite nacional, onde protagoniza campanha histórica e briga no topo da tabela com Palmeiras (2º) e Botafogo (1º). O Leão do Pici, inclusive, é o líder do returno do Brasileirão. Na terceira colocação da tabela, o time comandado por Vojvoda somou 19 dos 24 pontos possíveis, o que representa 79% de aproveitamento, o melhor entre todos os times do torneio neste recorte de disputa.

A equipe mato-grossense, por sua vez, está afundada na zona de rebaixamento, com 23 pontos, e vive situação delicada na Série A. Além disso, o clube cearense tem incríveis 11 vitórias consecutivas na capital cearense pelo Brasileirão, sendo o melhor mandante do torneio – e o único invicto em seus domínios. Os rivais diretos do Fortaleza na briga pelo título da Série A também jogam como mandante na rodada. O Botafogo encara o Grêmio no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto o Palmeiras recebe o Atlético-MG no Allianz Parque, em São Paulo.