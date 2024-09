Torcedor do Corinthians invade área visitante e entra em conflito com torcedores do Fortaleza

A Polícia interviu com cassetete e retirou o corintiano da área. O responsável pelo início da confusão foi detido e algemado

A Polícia responsável pela segurança do estádio interviu utilizando cassetetes contra os envolvidos e a confusão foi dispersada. O torcedor corintiano, apesar de ter invadido a área visitante sem camisa de clube, tem uma tatuagem da torcida organizada "Camisa 12", do Timão, nas costas.

Uma confusão foi registrada nas arquibancadas da Neo Química Arena durante Corinthians x Fortaleza, pela Copa Sul-Americana, no setor destinado à torcida tricolor. Um homem corintiano invadiu a área destinada aos adeptos do Leão e entrou em confronto com torcedores presentes durante o intervalo da partida.

O torcedor corintiano foi detido pela Polícia e retirado do local algemado. Não é o primeiro episódio de violência na arquibancada em jogos envolvendo Corinthians e Fortaleza na Neo Química Arena. Em 2023, quando as equipes se enfrentaram pela semifinal da Sul-Americana, membros de torcidas organizadas do Leão brigaram entre si.

Naquela ocasião, membros da Leões da TUF e Jovem Garra Tricolor (JGT) protagonizaram briga generalizada no espaço de visitante. À época, as duas torcidas viviam momento turbulento e de grande rivalidade - algo apaziguado pela própria diretoria do Fortaleza posteriormente.

Confira o vídeo da confusão entre o torcedor do Corinthians e torcedores do Fortaleza: