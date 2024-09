Corinthians x Fortaleza: sonho do Leão na Sula acabou em quatro minutos

Derrota por 3 a 0 na Neo Química Arena decretou a eliminação do Leão na Sul-Americana, que também perdeu na ida, por 2 a 0, no Castelão

Em atuação ruim e de pouca inspiração ofensiva, o Fortaleza foi dominado pelo Corinthians na Neo Química Arena nesta terça-feira, 24, perdeu por 3 a 0 – 5 a 0 no agregado – e deu adeus à Copa Sul-Americana. Atual vice-campeão do torneio, o Leão do Pici não mostrou resistência diante do Timão e deixou o certame nas quartas de final.

Fora da Sul-Americana, o Fortaleza agora concentra foco total na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira posição e briga pelo título. O time cearense volta a campo no próximo domingo, 29, para encarar o Cuiabá, na Arena Castelão.



Corinthians x Fortaleza na Sul-Americana: o duelo de pranchetas entre Ramón Díaz e Vojvoda

O que havia dado certo no jogo de ida para o Corinthians foi repetido por Ramón Díaz na Neo Química Arena. O treinador do Timão, embora tenha trocado algumas peças – como a saída de Charles e Ryan para entrada de Carrillo e José Martínez –, manteve a estrutura no 4-4-2, com um losango no meio-campo e Romero e Yuri Alberto avançados no ataque.

Vojvoda, por sua vez, mudou. Assim como na vitória contra o Bahia, o argentino do Leão foi a campo com quatro homens no meio-campo, mas sem Rossetto, que havia sido destaque diante do Esquadrão – Pochettino ganhou a vaga. Também no 4-4-2, o comandante tornou o setor central mais combativo e não perdeu a zona para o Timão, como havia acontecido no Castelão.

Apesar de ter resolvido um dos “problemas” do primeiro encontro com o Corinthians, outro voltou a ficar evidenciado: a falta de repertório ofensivo. Com a obrigação de vencer por pelo menos dois gols de diferença, o Tricolor em nada assustou a defesa dos donos da casa. O quarteto Pochettino, Martínez, Marinho e Kayzer, que deveriam ser protagonistas no último terço, ficaram apagados.

Brítez, zagueiro do Fortaleza, durante jogo contra o Corinthians pela Sul-Americana Crédito: NELSON ALMEIDA / AFP

