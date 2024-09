Kayzer lamenta gol perdido após derrota contra o Corinthians: "Poderia ter outro rumo o jogo"

Repórter do caderno de Esportes

Leão do Pici foi superado em 3 a 0 pela equipe paulista nesta terça-feira, 24, dando adeus à Copa Sul-Americana

O Fortaleza foi eliminado da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 24, após derrota por 3 a 0 diante do Corinthians. Um dos titulares na partida, Renato Kayzer lamentou uma das chances desperdiçadas pelo Leão em uma finalização que saiu dos pés do atacante pouco antes da construção da vitória da equipe paulista.

"Sou atacante e atacante vive de gol. Tive a oportunidade e poderia ter outro rumo o jogo, mas a minha vida sempre foi de desafios. Ano passado eu estava de muletas e não podia nem pisar (no chão), então de hoje para ano passado eu só tenho a agradecer. Agora é levantar a cabeça, pois o Fortaleza ano que vem vai voltar mais forte vencendo na Sula ou na Libertadores", frisou ele.

Fora da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo, 29, às 16 horas, quando recebe o Cuiabá às 16 horas na Arena Castelão, em partida válida pela Série A do Brasileirão, onde o Tricolor do Pici ocupa a 3ª colocação na tabela.