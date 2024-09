Torcida do Fortaleza chega à Neo Química Arena e demonstra confiança em vaga na Sula

Torcedores do Fortaleza chegam à Neo Química Arena para assistir a decisão entre o Tricolor e o Corinthians pela Copa Sul-Americana Crédito: Afonso Ribeiro/O POVO

Para Judas Tadeu, um dos primeiros no local, o palpite é de que o Fortaleza devolverá os 2 a 0, com gols de Pikachu e Lucero, levará a decisão aos pênaltis e vencerá a disputa. Sorridente e otimista, o tricolor, que comprou o ingresso mesmo após a derrota para o Timão na capital cearense na última terça, afirmou não ter “nenhum pingo de medo” do clube paulista. + Confira mais notícias da decisão entre Corinthians e Fortaleza pela Copa Sul-Americana “Nós vamos ganhar nos pênaltis. Hoje é Pikachu e Lucero. Ali foi um percalço, perder um jogo em casa (para o Corinthians). Mas eu estava confiante e comprei (o ingresso). Dá pra virar, sim. Nenhum pingo de medo”, disse.