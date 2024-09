Fortaleza repetiu placar para avançar contra o Corinthians dez vezes em mata-mata como visitante

Fortaleza bateu o América-MG, fora de casa, por 3 a 1 nas quartas de final da Sul-Americana 2023 Crédito: Mourão Panda / América

Precisando de dois gols para levar a disputa para os pênaltis, o Fortaleza tem uma dura missão contra o Corinthians, na noite desta terça-feira, 24, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas quartas de final da Sul-Americana. No histórico de jogos de mata-mata como visitante, o Leão do Pici venceu dez partidas com dois gols de diferença ou mais, placar necessário para sonhar com a classificação na competição internacional. Na partida de ida contra o Corinthians, os cearenses foram derrotas por 2 a 0. Em Itaquera, o time comandado por Vojvoda precisa vencer por dois de diferença para levar o duelo para os pênaltis ou mais gols para avançar no tempo normal. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os confrontos recentes nos quais o Tricolor alcançou o placar como visitante em mata-mata, duas partidas recentes foram marcantes.

Em Copa do Brasil, o placar de dois ou mais gols fora de casa foi favorável ao Fortaleza em sete oportunidades e a equipe se classificou em seis delas. As partidas mais recentes foram o 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, válido pelo jogo da volta da terceira fase de 2023, e sobre o Fluminense-PI em 2024, em um duelo de primeira fase. O embate contra o Atlético-MG no Mineirão, em 2006, é um dos mais traumáticos para o torcedor. Os clubes se encontraram nas oitavas de final da Copa do Brasil, um ano após o Leão ter contribuído para o rebaixamento do Galo. Em Belo Horizonte-MG, o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Alan e Preto Casagrande, mas no Castelão perdeu por 3 a 1 e foi eliminado por causa do critério de gols fora de casa. Na primeira fase da competição nacional, o Fortaleza venceu o Sampaio Corrêa duas vezes, uma por 2 a 0, em 2001, e por 3 a 1, em 2007; superou ainda o Vila Nova por 4 a 2, em 2002; e o Vilhena por 3 a 1, em 2006.

Em outras competições nacionais, o Fortaleza já conseguiu uma goleada no estado de São Paulo. Em tempos de Clodoaldo, Vinicius e Finazzi, o Leão venceu o Etti Jundiaí por 6 a 1 no jogo da ida da semifinal do Brasileirão Série B de 2002 e carimbou o passaporte para a decisão. Confira a lista de jogos completa: Primeira Fase Copa do Brasil 2001. 2x0 Sampaio Corrêa - jogo único Primeira Fase Copa do Brasil 2002. 4x2 Vila Nova - jogo único

Semifinal Série B de 2002. 6x1 Etti Jundiaí - Jogo de Ida (Classificou no jogo de volta) Primeira Fase Copa do Brasil 2006. 3x1 Vilhena - jogo único Oitavas Copa do Brasil 2006. 2x0 Atlético MG - jogo de ida (Eliminado no jogo da volta)

Primeira Fase Copa do Brasil de 2007. 3x1 Sampaio Corrêa - jogo único Terceira Fase Copa do Brasil de 2023. 2x0 Águia de Marabá - jogo de volta (Passou de fase) Primeira Fase Copa do Brasil de 2024 3x0 Fluminense PI - Jogo único