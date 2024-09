Com goleada sobre o Bahia, Fortaleza embala 11ª vitória seguida como mandante na Série A

Pochettino marcou um dos gols do Fortaleza na goleada sobre o Bahia na Arena Castelão, pela 26ª rodada da Série A Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

A goleada por 4 a 1 sobre o Bahia marcou a 11ª vitória consecutiva do Fortaleza atuando dentro de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici, além de ser o melhor mandante da competição nacional, com 85% de aproveitamento, também é o único time invicto em seus domínios. Neste recorte de 11 vitórias na capital cearense, os comandados de Vojvoda sofreram apenas quatro gols. Em contrapartida, foram 21 marcados, ao todo, nos rivais – o que representa média de quase dois tentos por partida.