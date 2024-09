Ceni critica atuação do Bahia e exalta Fortaleza na briga por Libertadores: "Bem encaminhado"

O Tricolor do Pici voltou a vencer na Série A após três partidas e reassumiu a vice-liderança do campeonato, chegando aos 52 pontos

Perguntado sobre a possibilidade de pela primeira vez dois clubes nordestinos terminarem no top-10 da Série na história dos pontos corridos, o comandante da equipe baiana afirmou que o Fortaleza está “mais do que bem encaminhado” para alcançar uma vaga, enquanto o Bahia precisa melhorar para conquistar o mesmo objetivo.

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, não escondeu o descontentamento com a goleada sofrida pelos seus comandados no duelo contra o Fortaleza, na noite do sábado, 21, na Arena Castelão, em Fortaleza .

“Se nós melhorarmos e fizermos a nossa parte, sim. O Fortaleza já está mais do que bem encaminhado, briga por G4. Nós queríamos vencer para entrar na briga por um futuro G4 e hoje o que nos resta é juntar os cacos por uma atuação pífia nossa, que não nos dá a certeza de poder brigar por uma Libertadores”, afirmou.

“Eu espero que a gente possa ter dois times (nordestinos) na Libertadores, que os dois times terminem entre os 10 primeiros do campeonato. Vejo o Fortaleza bem adiantado depois do resultado de hoje, com 52 (pontos). E a gente, infelizmente, se atrasa com relação a isso, perde muitos dias, perde uma chance bem possível de chegar a 45 pontos e a gente tem que remar muito mais do que o Fortaleza para alcançar esse objetivo que você (jornalista) citou”, completou.