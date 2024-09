Palmeiras vence o Vasco em Brasília e Fortaleza volta à 3ª posição na Série A

Para poder seguir firme na briga pelo título do Brasileirão, as comandados de Vojvoda terão um chance já no próximo domingo, 29, às 16 horas, na Arena Castelão, quando recebem o Cuiabá

Com gol de Flaco Lopéz, ainda no primeiro tempo, o Palmeiras venceu o Vasco por 1 a 0, na tarde deste domingo, 22, pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF. O resultado levou o Verdão ao 2º lugar do torneio e, consequentemente, fez o Fortaleza cair para a 3ª posição do certame.

A goleada do Tricolor do Pici diante do Bahia havia levado o clube até a vice-liderança, local que a agremiação já havia ocupado. No entanto, o feito durou menos de 24 horas. De toda a forma, situação do Leão no campeonato segue positiva.