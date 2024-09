Cearense Sub-20: Léo Porto exalta elenco do Fortaleza e projeta Clássico-Rei da final

O comandante leonino, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO , falou sobre a expectativa para a grande decisão e dimensão que tem por ser um Clássico-Rei." Vão ser dois jogos muito difíceis, o Clássico-Rei costuma ser assim independentemente de ser na base ou no profissional".

Ceará e Fortaleza começam a disputar o título de campeão cearense sub-20 neste sábado, 21, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas (PV). O Tricolor vai em busca de reconquistar o título, após perdê-lo na última temporada justamente para o Vovô. Apesar de algumas peças no elenco terem mudado, o técnico segue o mesmo: Léo Porto.

"Precisamos estar concentrados e dar o nosso melhor. Tivemos uma boa semana de treinos e daremos o nosso máximo", destacou.

O Tricolor do Pici possui nove títulos do torneio, sendo o maior campeão em toda a história. Entretanto, a taça não é conquistada pelo Leão desde 2017. Para essa temporada, porém, a equipe chega confiante devido ao seu desempenho no Campeonato Brasileiro da categoria, onde acabou chegando até a semifinal.

No elenco estão jogadores que já estiveram integrados ao time profissional, como o volante Fabrício e do meia Amorim. Léo exaltou a qualidade do grupo de jogadores, relembrando o desempenho no torneio nacional.