Adversário do Fortaleza, Bahia tem 33% de aproveitamento como visitante na Série A

O Leão do Pici, em contraponto, é o melhor mandante e soma dez vitórias consecutivas atuando dentro de casa pelo Brasileirão

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Esquadrão tem a nona melhor campanha como visitante do Brasileirão – o ranking considera os pontos totais conquistados. A melhor equipe fora de casa é o Botafogo, líder da competição nacional, que venceu seis partidas.

Adversário do Fortaleza neste sábado, 21, o Bahia não tem protagonizado grande campanha atuando como visitante na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos fora de casa, os comandados de Rogério Ceni venceram três, empataram quatro vezes e sofreram seis derrotas – ou seja, 33% de aproveitamento.

O Fortaleza, por outro lado, tem na Arena Castelão o seu maior trunfo na Série A. O Tricolor do Pici, além de ser o melhor mandante, é o único time invicto jogando dentro de casa na competição – em 13 confrontos na capital cearense, venceu dez e empatou três, o que representa 84% de aproveitamento.

Embora tenha perdido no Gigante da Boa Vista para o Corinthians, pela Sul-Americana, na última terça – revés que encerrou a invencibilidade de seis meses do Leão na praça esportiva –, o Fortaleza acumula dez vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro.