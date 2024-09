No PV, Ceará e Fortaleza disputam primeiro jogo da final do Estadual Sub-20

Lance do jogo Fortaleza x Ceará, no PV, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

As equipes sub-20 de Ceará e Fortaleza entram em campo neste sábado, 21, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, para realizar o primeiro duelo da grande final do Campeonato Cearense Sub-20. O Clássico-Rei não terá presença de público nas arquibancadas e será transmitido pela FCF TV e pela TVC. O embate será uma reedição da decisão do ano passado, quando o Alvinegro levou a melhor e ficou com a taça. Apesar de serem as duas maiores forças do Estado, esta é apenas a quarta vez que ocorre um Clássico-Rei na final do Estadual sub-20. Na primeira, o Fortaleza se sagrou campeão, em 2011. Nas outras duas, o Ceará saiu vencedor, em 2019 e 2023. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Buscando uma revanche, o Leão superou o Juventus na semifinal, vencendo os dois confrontos — por 4 a 0 e 3 a 1 — e chegando até a decisão com status de melhor campanha geral e melhor ataque na fase de grupos. Já o Vovô derrotou o Ferroviário no outro lado da chave, ganhando o primeiro jogo por 6 a 0 e segurando o empate por 2 a 2 na partida de volta.

No encontro mais recente entre os times sub-20, em julho, o Tricolor bateu o Alvinegro por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da categoria, no PV. A partida deste sábado ocorrerá com portões fechados, segundo portaria publicada pela Federação Cearense de Futebol (FCF). A Polícia Militar informou que não conseguiria estar presente em dois jogos em horários próximos no mesmo dia, já que, às 21 horas, no Castelão, Fortaleza e Bahia se enfrentarão pela Série A.

Como solução, a FCF optou por não alterar a data do confronto do Estadual e realizá-lo sem a presença de torcida. O segundo jogo da final, que acontece no próximo dia 30, terá público, com divisão igualitária de ingressos para as duas torcidas. Autor de um gol e uma assistência na semifinal, o meio-campista Caio Rafael, do Ceará, projetou um bom jogo contra o rival e espera uma decisão difícil. “A equipe chega muito focada para mais essa final, é a chance de mais uma conquista aqui no Vozão e isso é muito buscado por todos. Esse título seria o terceiro nos últimos quatro anos e isso será uma marca muito importante para a base do Ceará. Então estamos muito concentrados e esperamos ter uma boa atuação nessa primeira partida” disse o camisa 10 do Vovô, que é bicampeão do Cearense Sub-20.