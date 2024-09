CBF divulga arbitragem para Fortaleza x Bahia; confira escalação

O jogo será apitado pelo árbitro Raphael Claus (Fifa-SP) , que terá como assistentes em campo Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli-SP . No comando do VAR, a partida contará com Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG) e Helton Nunes (SC) como assistente.



Experiente no futebol nacional e internacional, o árbitro já apitou partidas envolvendo o Leão do Pici em dez oportunidades. O último jogo do Tricolor arbitrado por Claus foi o empate em 1 a 1 diante do Athletico-PR pelo Brasileirão de 2023.



Confira a arbitragem completa para Fortaleza x Bahia:



Árbitro: Raphael Claus (SP)

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Árbitro Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

Assessor: Raimundo Nonato Lopo De Abreu (DF)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (MG)

AVAR: Helton Nunes (SC)

Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia (CBF)

Quality manager: Paulo Roberto Da Rocha Camello (CBF)