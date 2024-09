Fortaleza acerta empréstimo de Igor Torres ao Al-Khaldiya SC, do Bahrain

O Fortaleza anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, o empréstimo do atacante Igor Torres ao Al-Khaldyia Sports Club, do Bahrain. O jogador tem vínculo com o clube bahreinita até o dia 31 de janeiro de 2025, depois retornará ao Fortaleza, com o qual tem contrato até dezembro do mesmo ano. Em nota, o Tricolor desejou “sucesso ao atacante em seu próximo desafio”.



Com isso, o jogador, que estava emprestado à Aparecidense-GO, chega ao seu sexto empréstimo pelo Tricolor. Desde que chegou ao Fortaleza, o atleta acumula passagens pelo Bahia, Atlético-GO, Ponte Preta, Vila Nova e Aparecidense.