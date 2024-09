Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Internacional 2x1 Fortaleza

Em duelo atrasado da 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 1 pelo Internacional, na noite desta quarta-feira, 11, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Alan Patrick e Gustavo Prado balançaram as redes para o Colorado, enquanto Titi marcou pelo Tricolor.

Com o resultado, o Leão do Pici segue na segunda posição da competição nacional, com 48 pontos, dois a menos que o líder Botafogo. Já o Inter sobe para a oitava colocação, agora com 35 pontos.

Internacional 2x1 Fortaleza: veja melhores momentos