Bruno Costa relembra surpresa com Cebolinha no Fortaleza: "Presidente, faz um contrato com ele"

Com o início de carreira marcado pela proximidade às categorias de base, o executivo de futebol do Fortaleza, Bruno Costa, revelou ao Esportes O POVO uma conversa com Osmar Baquit, presidente do clube entre 2011 e 2014, na qual pediu, em 2012, para que o mandatário da época firmasse um contrato profissional com Everton Cebolinha, hoje atacante do Flamengo e campeão da Copa América com o a seleção brasileira, para garantir uma porcentagem em venda futura.

Segundo relatado pelo diretor, que atuava nas categorias de base da seleção, ele identificou o potencial de Cebolinha em uma partida no CT Ribamar Bezerra, que assistiu ao lado de Marcelo Paz – já amigo na época, que viria a se tornar presidente do clube e depois CEO da SAF do Fortaleza. Naquele momento, o Leão do Pici disputava a Série C do Campeonato Brasileiro e Bruno fazia parte de uma "força tarefa" para blindar jogadores jovens.