Desfalques, retornos e pendurados: como o Fortaleza chega para encarar o Inter

Para começar a lista de baixas para o duelo, o Tricolor do Pici não contará com o zagueiro Tomás Cardona, que completou a sequência de três cartões amarelos e está suspenso.

Em meio à Data Fifa, o Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira, 11, às 19h30min, quando enfrenta o Internacional , no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida atrasada válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Para o confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá alguns desfalques certos e vive a expectativa de retornos importantes.

Além de Calebe, o Tricolor do Pici vive a expectativa de poder contar com o zagueiro Kuscevic, que defende o Chile nesta Data Fifa. O defensor estará entre os relacionados para a partida contra o Uruguai, nesta terça-feira, 10.

No departamento médico tricolor, três jogadores são dúvidas devido a edema muscular: o goleiro Santos, o volante Mateus Rosseto e o atacante Marinho. Quem saiu do DM e completou o período de fortalecimento muscular foi o meia-atacante Calebe, que pode pintar entre os relacionados para o duelo desta quarta-feira, 11.

A esperança de poder contar com o defensor está no horário – a partida começa 18 horas – e, principalmente, pela proximidade entre Porto Alegre e Chile, o que possibilita Kuscevic se unir ao restante da delegação do Fortaleza no período da manhã desta quarta-feira.

Jogadores pendurados

A atenção do Fortaleza para o duelo contra o Internacional passa a ser redobrada devido ao número de jogadores pendurados. Na briga pela liderança da Série A, o Tricolor do Pici conta com nove atletas que estão à beira do terceiro cartão e podem desfalcar o time nas próximas rodadas.

Entre os principais jogadores pendurados estão os atacantes Lucero e Breno Lopes, destaques da equipe na atual campanha do clube. Confira a lista de jogadores pendurados.