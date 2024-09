Fortaleza abre check-in e divulga valores de ingressos contra Corinthians pela Sula

A partida diante do Timão acontece no dia 17 de setembro, uma terça-feira, às 21h30min. A venda de ingressos para o duelo começa a partir de sexta-feira, 13, às 9 horas, com valores entre R$ 40 (meia-entrada na Inferior Sul e Norte) e R$ 400 (inteira da Premium).

O Fortaleza iniciou, nesta segunda-feira, 9, o check-in para o duelo contra o Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Os sócios do Leão do Pici terão prioridade até quinta-feira, 12, para garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão.

A expectativa é de casa cheia no Gigante da Boa Vista. A decisão pela vaga ocorrerá na Neo Química Arena, no dia 24, também às 21h30min. Antes de focar na Sula, porém, o Leão fará dois jogos no Sul do País, contra Internacional e Athletico-PR, pela Série A.

Confira os valores dos ingressos para Fortaleza x Corinthians:

Inferior Sul e Norte: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)



Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira)

Superior Central: R$ 60 (meia) | R$ 120 (inteira)



Bossa Nova: R$ 125 (meia) | R$ 250 (inteira)



Setor Especial: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)



Setor Premium: R$ 200 (meia) | R$ 400 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)



Entrada de crianças menores de 12 anos:

Para a entrada de crianças menores de 12 anos nos jogos, o responsável deve realizar o cadastro do Cartão Clube da Garotada, que tem o custo de R$ 25 para a emissão.