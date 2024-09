Pikachu relembra feitos pelo Fortaleza e se declara ao clube: "Me fez crescer muito"

Um dos destaques do Fortaleza, o ponta Yago Pikachu se declarou ao Leão do Pici em entrevista ao perfil oficial do Brasileirão. Na ocasião, o camisa 22 relembrou a Série A de 2021, quando foi eleito o melhor lateral-direito da edição, e afirmou que o clube tricolor o "fez crescer muito".

"O Fortaleza é muito especial. Em termos de objetivos, é um clube que me fez crescer muito individualmente e coletivamente. Aqui consegui ser o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro, coisa que é muito difícil porque você concorre com vários outros jogadores de muita qualidade. O Fortaleza me deu essa honra", comentou.