Sem Ceará e com Fortaleza, CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro de Aspirantes

A estreia leonina ocorre diante do Sport-PE, em casa, ainda sem data e horários definidos. O time cearense está no Grupo A da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, 5, a tabela oficial do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que retorna após dois anos de paralisação. Conforme o Esportes O POVO havia antecipado, havia interesse de Ceará e Fortaleza em participar do torneio, entretanto, somente o Tricolor irá rá representar o futebol cearense.

Com inicio previsto para o dia 25 de setembro, o Leão está no Grupo A do certame, junto com Sport-PE, Atlético-MG, Vitória-BA, Fluminense-RJ, CRB-AL, Botafogo-RJ e Vasco da Gama-RJ.