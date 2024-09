Brasileirão Série A: assista aos melhores momentos de Botafogo 2x0 Fortaleza

Com dois gols de Igor Jesus, Glorioso bate Tricolor no Nilton Santos e assume a liderança da competição nacional

Em confronto direto pelo topo da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo, neste sábado, 31, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com o resultado, o Glorioso assume a liderança, e o Tricolor fica em segundo lugar.

Os gols da partida foram marcados pelo atacante Igor Jesus, ambos no segundo tempo.

Botafogo 2x0 Fortaleza: assista aos melhores momentos