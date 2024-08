Julgamento por expulsão é adiado e Hércules fica livre para Botafogo x Fortaleza

O julgamento do meio-campista Hércules pela expulsão no jogo entre Fortaleza e Vasco, pela 14ª rodada da Série A, que deveria acontecer nesta sexta-feira, 30, foi adiado para o dia 6 de setembro. Assim, o atleta fica livre para atuar neste sábado, 31, no duelo decisivo diante do Botafogo, no estádio Nilton Santos (RJ).

Hércules será julgado pela 3ª comissão do STJD com base no Art. 254, §1º, II do CBJD, que engloba as seguintes situações: desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. A pena prevista é de quatro a 12 partidas de suspensão.