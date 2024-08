Técnico Artur Jorge pede "melhor versão" do Botafogo por bom momento do Fortaleza

Próximo adversário do Fortaleza, o Botafogo entrará em campo diante do clube cearense no próximo sábado, 31, às 21 horas, no estádio Nilton Santos, em busca de retirar o Leão da liderança da Série A do Brasileirão. Até a rodada passada, o time carioca liderava o campeonato, mas foi superado em pontos com a vitória do Tricolor do Pici por 1 a 0 diante do Corinthians na Arena Castelão.

Com a semana cheia para se preparar para o jogo, o técnico do Glorioso, Artur Jorge, frisou após o empate do time contra o Bahia que os dias de trabalho serão dedicados a levar a campo a "melhor versão" do Alvinegro Carioca contra o Tricolor do Pici. Ele também aproveitou a oportunidade para elogiar o Leão, a quem classificou como "adversário de grande valia" com um segundo turno "perfeito".

"Temos uma semana livre agora, sem compromissos, que com o tempo e dias de trabalho vamos nos preparar para o jogo contra o Fortaleza. No segundo turno, eles têm feito grandes coisas. Teremos a nossa melhor versão contra eles para podermos nos recuperar na tabela, temos que nos preparar para enfrentar um adversário de grande valia, que tem feito, principalmente, essa segunda parte perfeita, sem perder pontos", frisou.