Vire o jogo, contra a violência: Torcida do Fortaleza faz mosaico em alusão ao Agosto Lilás

Em alusão ao Agosto Lilás, a torcida do Fortaleza exibiu na tarde deste domingo, 25, na Arena Castelão, um mosaico com a frase "Vire o Jogo, contra a violência" antes do jogo contra o Corinthians, válido pela 24ª rodada do Brasileirão. A campanha é contra a violência doméstica e familiar contra mulheres.

Além da campanha nas arquibancadas, o goleiro do Tricolor do Pici, João Ricardo, também entrou na ação e atua na partida com a camisa número 180, número de atendimento à mulher para o combate à violência que oferece serviços como registro de denúncias, orientações para vítimas de violência e informações sobre leis e campanhas.

Para o goleiro, é de suma importância dar visibilidade para a campanha na partida. "Vestir as cores do Fortaleza é especial e ter a oportunidade de fazer parte dessas ações mostra como o clube traz essa visibilidade. Sei que é uma campanha de muitas mãos, então o nosso papel no jogo e nessa ação é deixar essa mensagem ao máximo de mulheres possíveis, que elas têm voz", frisou o defensor.