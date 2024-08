Na briga pela liderança, Fortaleza recebe o Corinthians no Castelão pela Série A

Após sentir o sabor da liderança no final de semana passado, o Fortaleza chega para enfrentar o Corinthians neste domingo, 25, determinado a assumir de vez o topo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o Leão precisa vencer o Timão na Arena Castelão, em duelo que se inicia às 16 horas, pela 24ª rodada, e torcer por um tropeço do Botafogo-RJ, que estará em campo no mesmo horário para encarar o Bahia, fora de casa.

Time a ser batido no Brasileirão, o Tricolor do Pici está com a confiança elevada e possui dois pontos cruciais que pesam a favor no confronto contra o clube paulista: a torcida e a força atuando como mandante. Além da expectativa de 50 mil pessoas presentes no Gigante da Boa Vista, os comandados de Vojvoda acumulam 12 vitórias consecutivas dentro de casa.

A última derrota na capital cearense aconteceu há mais de cinco meses, para o Vitória-BA, ainda pela fase de grupos da Copa do Nordeste — torneio este em que o Leão se tornaria tricampeão meses depois. Desde então, foram 20 jogos em Fortaleza, com 15 triunfos e 5 empates. No Brasileirão, o escrete vermelho-azul-e-branco tem a melhor campanha e é o único invicto como mandante.