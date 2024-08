Corinthians deve ter até oito desfalques para enfrentar o Fortaleza pela Série A

Corinthians x Fortaleza - 04/05 - Campeonato Brasileiro Série A Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O meio-campista José Martínez e o centroavante Hector Hernández também podem ser surpresa entre os relacionados. Recém contratados, ambos aguardam o Corinthians resolver a parte burocrática para inscrever a dupla no Boletim Informativo Diário (BID). Para tê-los no compromisso de domingo, o clube precisa registrá-los até esta sexta-feira, 23. Um último desfalque é o de Arthur Souza, que teve seu pedido de rescisão de contrato unilateral negado pela terceira vez na Justiça. Vale lembrar que as equipes também vão se enfretar pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Assim, os clubes decidirão uma vaga para as semifinais do certame. O jogo de ida será na Arena Castelão, entre os dias 17 e 19 de setembro. Já a volta acontecerá na Neo Química Arena, em São Paulo, entre os dias 24 e 26 do mesmo mês. A tabela detalhada será divulgada pela Conmebol.