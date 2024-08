CBF define árbitro mineiro para apitar Fortaleza x Corinthians pela Série A

No confronto, ele será auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Eduardo Gonçalves da Cruz. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

No confronto, ele será auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Eduardo Gonçalves da Cruz. Olivaldo José Alves Moraes será o quarto árbitro. O VAR, por sua vez, ficará a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

O Fortaleza recebe o Corinthians neste domingo, 25, às 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo entre Leão e Timão, válido pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão, terá arbitragem de Felipe Fernandes De Lima, de Minas Gerais.

Vice-líder com 45 pontos, o Tricolor do Pici vai encarar os paulistas almejando vencer para seguir na briga pela primeira colocação. Atualmente, a distância do time leonino para o Botafogo, que ocupa o topo da tabela, é de apenas um ponto.