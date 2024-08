Fortaleza contrata meia da base do Athletico-PR já sondado pelo Grupo City

Lucca Prior já se despediu do clube paranaense e viaja nesta semana para Fortaleza, onde começará no sub-20

O Fortaleza chegou a um acordo com o Athletico-PR para a contratação de Lucca Prior, meio-campista destaque das categorias de base do Furacão. A informação do acerto do jovem de 20 anos foi veiculada inicialmente pelo jornalista Felipe Silva, do UOL, e confirmada pelo Esportes O POVO, que também apurou que o atleta esteve no radar do Grupo City e teve proposta do Sporting-POR recusada.

Meia-atacante de origem e canhoto, o atleta, que chega com contrato contrato de uma temporada com cláusula de renovação por mais dois anos, também atua como ponta e jogou como ala na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A intenção do Tricolor é levá-lo ao sub-20 inicialmente, mas enxerga grande potencial para a equipe princiapal. A ideia é que seu principal teste seja na Copinha de 2025.

Vale destacar que o armador já vinha treinando com a equipe principal do Furacão, mas seguia fezendo jogos na equipe de base. No Paranaense sub-20, Lucca marcou quatro gols em quatro jogos como titular, sendo destaque também na Copinha, com dois gols e duas assistências jogando como ala direito e segundo volante, fora de sua posição de origem.