Lucero celebra gol marcado em classificação na Sula após retornar de lesão: "Me senti bem"

Argentino foi autor de um dos três gols do Leão na vitória por 3 a 1 diante do Rosário Central na noite da última quarta-feira, 21

Autor de um dos três gols do Fortaleza na vitória de virada por 3 a 1 diante do Rosario Central , Lucero celebrou após o triunfo o tento marcado após retorno de lesão. O principal artilheiro do Fortaleza havia ficado de fora dos últimos jogos por um edema muscular na coxa direita.

"Quando fiquei fora de jogos no Brasileirão pensei muito nisso. Eu tava brigando pela artilharia e, bem, perdi jogos importantes, mas depois me tranquilizei. O principal era voltar bem e voltei hoje, me senti bem e domingo temos um jogo muito importante para nós", frisou.

Na briga pela Sul-Americana e pela Série A, Lucero salientou que são competições diferentes e agora o foco do Leão será no torneio nacional, no qual a equipe voltará a campo neste domingo, 25, às 16 horas, diante do Corinthians na Arena Castelão.