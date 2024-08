Com vaga nas quartas, Fortaleza soma R$ 14,2 milhões em premiações na Sul-Americana

Clube tricolor já havia recebido 1,9 milhão de dólares por chegar até as oitavas. Agora, classificado para as quartas, receberá mais 700 mil dólares

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana após bater o Rosario Central-ARG por 3 a 1, nesta quarta-feira, 21, no Castelão, o Fortaleza chegou a 2,6 milhões de dólares (cerca de R$ 14,2 milhões na cotação atual) arrecadados em premiações na atual edição do certame continental.

Ao todo, o clube tricolor somou 900 mil dólares (R$ 4,9 milhões) pela participação na fase de grupos, além de 460 mil dólares (R$ 2,5 milhões) pelas quatro vitórias que conseguiu. Depois, foi premiado com 600 mil dólares (R$ 3,2 milhões) devido a classificação às oitavas de final. Agora, com vaga garantida nas quartas, receberá mais 700 mil dólares (R$ 3,8 milhões).

Caso consiga conquistar o troféu da Sula, o Leão do Pici receberá 6 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) e pode ter uma premiação máxima de 9,6 milhões de dólares (R$ 48 milhões).