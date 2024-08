Porta de vestiário do Castelão é danificada por jogador do Rosario na saída de campo

Após o apito final da partida entre Fortaleza e Rosario Central, que foi encerrada com vitória tricolor e classificação às quartas de final na noite desta quarta-feira, 21, o goleiro do time argentino, Jorge Broun, danificou a porta do vestiário da Arena Castelão com socos e chutes.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o atleta se dirigiu à porta do vestiário destinado ao time do Ceará e os visitantes dos jogos do Fortaleza, após o término do confronto na Arena Castelão, e não houve confusão com outros atletas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogo foi encerrado em 3 a 1 para o Fortaleza e Broun falhou no terceiro tento do Leão do Pici, marcado por Lucas Sasha, em rebote do chute de Yago Pikachu.