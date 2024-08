Pikachu participa dos três gols em vitória do Fortaleza e é destaque em seu 50° jogo no ano

O ofensivo marcou um gol, deu uma assistência e foi o autor da finalização que gerou o rebote no tento final do Tricolor

Em seu 50° jogo na temporada, o ponta-direita Yago Pikachu viveu mais uma noite mágica na Arena Castelão. Na classificação do Fortaleza sobre o o Rosario Central, que garantiu o Leão do Pici nas quartas de final da Copa Sul-Americana, na nesta quarta-feira, 21, o ofensivo participou diretamente dos dois primeiros gols do Tricolor e indiretamente do tento final, sendo o grande personagem da partida.

No confronto eliminatório, Pikachu inciou suas participações em gols com uma assistência para Lucero anotar o empate, logo após a equipe argentina abrir o placar, no início da seguda etapa. Depois, o camisa 22 balançou as redes no segundo gol, com passe de Tinga. Na reta final, finalizou forte e viu o goleiro adversário ceder o rebote que culminou no tento final de Lucas Sasha. Assim, a vitória por 3 a 1 do time de Vojvoda foi construída.