Fortaleza x Rosario: AMC prepara operação especial no entorno do Castelão

Em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da rádio O POVO CBN, o chefe do Núcleo de Fiscalização da AMC Francisco Sipaúba informou que 40 agentes da AMC devem controlar o fluxo de veículos no entorno da Arena Castelão a partir das 15h30min, nas avenidas do Contorno, Alberto Craveiro e Paulino Rocha, além de realizar a alteração no tempo dos semáforos nas vias próximas, seguindo o volume de veículos.

"Alguns semáforos do entorno do Castelão serão desligados e contarão com a presença de agentes do Via Livre, PRF e da AMC, justamente para tentar dar fluidez no momento da dispersão do torcedor do estádio", alertou o fiscal da AMC.

A recomendação da Autarquia é que os torcedores tentem chegar ao estádio com, pelo menos, duas horas de antecedência, a fim de evitar grandes fluxos próximo ao horário de início da partida.