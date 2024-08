Com Copetti, Rosário Central realiza treino de apronto para jogo contra o Fortaleza

Equipe argentina utilizou o CT do Ceará nesta terça-feira, 20, para finalizar a preparação para o jogo contra o Tricolor do Pici. As equipes se enfrentam amanhã, 21, às 19 horas, na Arena Castelão

Adversário do Fortaleza nas oitavas da Sul-Americana, o Rosário Central finalizou na noite desta terça-feira, 20, no CT do Ceará, a preparação para o duelo contra o Leão. As equipes se enfrentam na Arena Castelão nesta quarta-feira, 21, às 19 horas, pelo jogo de volta das oitavas do certame continental.

No campo, todos os relacionados estiveram presentes no trabalho de aquecimento, que foi brevemente aberto para a imprensa. Entre os jogadores comandado por Matías Lequi estava o centroavante Enzo Copetti, que chegou com febre ao Brasil e era dúvida para o embate.

O time argentino chega para o jogo contra o Fortaleza com alguns desfalques. O experiente centroavante Marco Rúben, que já havia desfalcado o clube argentino na partida de ida, que terminou em 1 a 1 no Gigante de Arroyito, segue entregue ao departamento médico para tratamento de lesão e não viajou.