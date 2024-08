Paz fala sobre Fortaleza viver "algo grande" na Série A, mas prega cautela: "Passo a passo"

Em declaração dada de forma exclusiva ao Esportes O POVO, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, enaltece o momento do clube na Série A do Campeonato Brasileiro - onde é segundo colocado - e afirma que o Leão pode viver "algo grande", mas ressalta ser necessário ter "pés no chão".

"Hoje vivemos um bom momento, mas sabemos que futebol, um bom momento mesmo, dura até o próximo jogo."

"O nível de concentração tem que ser altíssimo, e a gente tem enfrentado isso assim com muita vontade, com o sentimento de que a gente pode viver algo grande, mas também com o pé no chão de que é jogo a jogo, passo a passo, partida a partida, para tentar conquistar cada vez mais nossos objetivos", comenta.