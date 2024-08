Destaque do Fortaleza, João Ricardo ultrapassa marca de 90 defesas na Série A

À frente da meta do Tricolor do Pici em todas as partidas da Série A, João Ricardo tem média de 4,3 defesas por jogo, sendo o goleiro com mais gols evitados na competição, de acordo com o site especializado em estatísticas SofaScore, com 10,55

A temporada de João Ricardo pelo Fortaleza o coloca com um dos principais goleiros do Brasil. Com as sete defesas registradas na vitória diante do RB Bragantino no último sábado, 17, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista–SP, o arqueiro de 35 anos ultrapassou a marca de 90 intervenções realizadas no Brasileirão.

À frente da meta do Tricolor do Pici em todas as partidas da Série A, João Ricardo tem média de 4,3 defesas por jogo, sendo o goleiro com mais gols evitados na competição, de acordo com o site especializado em estatísticas SofaScore, com 10,55.

O arqueiro leonino é, ao lado de John Victor, do Botafogo, o segundo goleiro com mais jogos sem sofrer gols na Série A, com sete, ficando atrás apenas de Weverton, do Palmeiras, com nove.