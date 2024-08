Fortaleza volta a ser vice-líder da Série A após goleada do Botafogo, mas tem jogo a menos

O Fortaleza deixou a liderança provisória da Série A do Brasileirão neste domingo, 18, após a goleada do Botafogo diante do Flamengo, no Estádio Nilton Santos. Com o resultado positivo, o Fogão retomou a ponta da tabela e chegou aos 46 pontos, um a mais que o Tricolor do Pici.

Apesar de perder a primeira posição, o Leão segue sendo o time com melhor aproveitamento da competição nacional e ainda tem uma partida a menos em relação ao clube carioca. Até o momento, a equipe de Vojvoda disputou 22 jogos e somou 13 vitórias, além de seis empates e três derrotas.