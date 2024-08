"Momento para desfrutar", diz Vojvoda sobre liderança do Fortaleza na Série A

O Fortaleza assuimiu provisoriamente a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o RB Bragantino por 2 a 1, no último sábado, 18, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista–SP, pela 23ª rodada. O resultado permite o Leão do Pici continuar sonhando com algo histórico — e inédito: o título do Brasileirão. Para Juan Pablo Vojvoda, o momento do clube deve ser desfrutado por torcedores e atletas.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador expôs ainda a importância do elenco continuar focado no trabalho, até pela proximidade do confronto contra o Rosario Central, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana.

“Nosso caminho, tem que ser o caminho que nos trouxe até aqui, de trabalho, de focar em nosso próximo jogo. Temos um jogo importante pela Sul-Americana. Desfrutar quando tem que desfrutar, como hoje. É o momento para o torcedor desfrutar, os jogadores desfrutarem. Muita vezes miramos o objetivo e esquecemos do caminho. Segunda-feira temos que voltar ao trabalho focado no próximo jogo”, disse Vojvoda.