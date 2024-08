Fortaleza busca diminuir vantagem do Bragantino em histórico de confrontos como visitante

Atual segundo lugar do Brasileirão, com 42 pontos, o Fortaleza pode assumir a liderança do campeonato caso vença a sua partida e o Botafogo não derrote o Flamengo

O Fortaleza volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Série A, neste sábado, 17, às 18h30min, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo. No entanto, o adversário da vez tem a seu favor uma leve vantagem no retrospecto de confrontos diretos entre os clubes.

Ao todo foram 14 confrontos – tanto pela Série A quanto Série B –, com sete vitórias do Bragantino, seis do Fortaleza e um empate. Contudo, quando se trata de duelos realizados em Série A, o equilíbrio se mostra no histórico de embates: quatro vitórias para cada lado e um empate.

Apesar do equilíbrio no recorte de Série A, o Fortaleza leva desvantagem jogando contra o Bragantino fora de casa. A equipe paulista venceu 75% dos confrontos como mandante diante do Tricolor – três vitórias e uma derrota em quatro partidas.