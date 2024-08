Fortaleza abriu o placar em todos os jogos como mandante na Série A 2024

A última vitória, na partida contra o Criciúma, manteve também a marca do Fortaleza como único mandante invicto na Série A 2024. O Tricolor do Pici, inclusive, derrotou outro adversário que tinha disputa por esse título, o Cruzeiro.

O Fortaleza tem usado bem o fator mandante no Campeonato Brasileiro Série A. O Tricolor do Pici abriu o placar em todos os 12 jogos em casa na competição nacional e ainda não foi derrotado jogando em seus domínios – são nove vitórias e três empates.

Chances de títulos



Vivendo uma sequência de oito jogos sem perder e figurando na segunda colocação da Série A, o Fortaleza foi apontado como favorito ao título do Campeonato Brasileiro em novo estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado após as partidas deste domingo, 11.



No levantamento, o Tricolor, que venceu mais uma na Arena Castelão no último sábado, 10, diante do Criciúma, emendou a 11° vitória consecutiva atuando em seus domínios e surge com 36.3% em chances de terminar na primeira colocação.