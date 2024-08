Fortaleza concorre a duas categorias na Confut Sudamericana 2024

Dentre as 20 séries premiadas pela Confut, o Leão do Pici foi indicado nas categorias “Ação de Matchday/Engajamento de fãs”, que visa reconhecer a melhor iniciativa em relação aos torcedores ou clube em dia de jogo, e “Profissional de Direção Executiva Geral”, com o trabalho do CEO da SAF, Marcelo Paz. Nessa última categoria, Paz concorre com Leila Pereira, presidente do Palmeiras e Jorge Pablo Brito, presidente do River Plate.

O Fortaleza Esporte Clube concorre a duas categorias na Confut Sudamericana 2024, evento que reúne os principais nomes do futebol sul-americano e premia os melhores trabalhos dos profissionais do meio desportivo.

Os finalistas de cada categoria foram definidos após decisão em conjunto entre clubes, empresas, jornalistas e especialistas do mercado. O grupo que decidiu os finalistas votará novamente na etapa final, com voto de peso majoritário. A votação é aberta ao público e pode ser feita por meio do site da Confut Sudamericana até o dia 20 de agosto.

A premiação ocorrerá entre os dias 21 e 23 de Agosto, no hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro, e deverá contar com mais de 200 palestrantes e 80 stands, propondo debates sobre inovação esportiva e oferecendo oportunidades no mercado da bola. O evento contará com a presença de grandes profissionais do futebol sul-americano.